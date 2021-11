Hit parade, Siamo qui di Vasco Rossi subito in vetta

Esce il nuovo album di Vasco Rossi ed è subito primo, a una settimana dalla sua pubblicazione, nella classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 novembre, con la sua carica di energia classic rock, "in direzione ostinata e contraria" rispetto alle tendenze in voga. "Siamo qui", il singolo che ha dato il titolo al disco, rimane tra i brani più trasmessi in airplay - questa settimana al N. 3 - e per quanto riguarda il digitale, Vasco tiene sempre alta la bandiera del rock: ai vertici della chart degli artisti più ascoltati su Amazon Music, tra i primi 5 album più scaricati al mondo su Apple/iTunes, nella Top 20 Artisti di Spotify. Inoltre, in questi giorni, alcuni bus "brandizzati" "Siamo qui" stanno girando per le città di Milano, Bologna e Roma. "Siamo qui" è il 18/o album di studio di Blasco.

Al secondo posto troviamo un altro nuovo ingresso della top10, Madman con la sua "MM Vol. 4", nuovo mixtape del rapper tarantino, che è pronto a dare tutto con la sua tecnica e le sue rime. Perde una posizione e si ferma al terzo posto Blanco con il suo "Blu celeste". Scivola di un gradino e si ferma sul numero quattro anche ultimo con "Solo". Slitta di un posto e si blocca sul quinto anche Salmo con l'album "Flop". Dalla vetta precipita in sesta posizione la "Rivoluzione" di Rocco Hunt. Al numero sette troviamo una new entry, Buona fortuna Parte prima, nuovo disco dei Modà, che arriva a 2 anni di distanza dall'ultimo lavoro di studio, Testa o croce, e contiene sei brani inediti, tra cui il singolo già noto ai fan, Comincia lo show. Segue al numero otto, un altro nuovo ingresso, Taylor Swift che ripubblica il suo album Red e aggiunge parole alla sua hit All too well. Sempre dedicate all'ex fidanzato Jake Gyllenhaal. Slitta dal quinto al nono posto = di Ed Sheeran. Chiude la top ten Taxi drive di Rkomi, da 29 settimane in classifica. Primo tra i singoli più scaricati è ancora Salmo con "Kumite".

Ed ecco la classifica dei primi dieci album più venduti della settimana dal 12 al 18 novembre secondo i dati Fimi/Gfk:

1) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN, UNIVERSAL MUSIC)

2) MM VOL. 4, MADMAN (TANTA ROBA LABEL UNIVERSAL MUSIC)

3) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) SOLO, ULTIMO (ULTIMO RECORDS BELIEVE)

5) FLOP, SALMO (COLUMBIA SONY MUSIC)

6) RIVOLUZIONE, ROCCO HUNT (EPIC SONY MUSIC)

7) BUONA FORTUNA PARTE PRIMA, MODA' (FRIENDS & PARTNER BELIEVE)

8) RED (TAYLOR'S VERSION), TAYLOR SWIFT (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

9) =, ED SHEERAN (ASYLUM/ATLANTIC UK WARNER MUSIC)

10) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

Ecco la classifica dei vinili:

1) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

2) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM UNIVERSAL MUSIC)

3) MM VOL. 4, MADMAN (TANTA ROBA LABEL UNIVERSAL MUSIC)

4) VOYAGE, ABBA (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

5) MENTRE TUTTO SCORRE, NEGRAMARO (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

Infine i singoli più scaricati:

1) KUMITE, SALMO (COLUMBIA SONY MUSIC)

2) PASTELLO BIANCO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC)

3) TU MI HAI CAPITO, MADAME FEAT. SFERA EBBASTA (SUGAR/ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) MI FAI IMPAZZIRE, BLANCO & SFERA EBBASTA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) CHILLIN', MADMAN (TANTA ROBA LABEL UNIVERSAL MUSIC). (ANSA).