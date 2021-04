Opera Roma riabbraccia il pubblico, Mariotti dirige Verdi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Teatro dell' Opera di Roma torna ad abbracciare nuovamente il suo pubblico con la musica dal vivo dopo sei mesi di stop. Mercoledi 28 aprile alle 20:30 il maestro Michele Mariotti salirà sul podio per un concerto sinfonico dedicato interamente a Giuseppe Verdi. La serata della riapertura è dedicata ai ballabili tratti dalle grandi opere del compositore, Macbeth, Don Carlos e Les vêpres siciliennes.o spettacolo potrà essere seguito anche sulle frequenze di Rai Radio3 in diretta dal Teatro Costanzi.

"Finalmente possiamo riaprire il Teatro al nostro pubblico con un concerto gioioso, le musiche per i balli di alcune delle grandi opere di Verdi. - ha detto il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes -. Durante gli scorsi mesi abbiamo cercato di trasformare la paralisi della pandemia in vitalità. Oggi, infatti, accogliamo gli spettatori in una sala che è diventata set di spettacoli trasmessi in tv. Ora stiamo lavorando alle opere e ai balletti della stagione estiva, per cercare di superare le limitazioni in vigore con proposte sempre innovative e sorprendenti". Il concerto, della durata di un'ora, consentirà al pubblico presente in sala di rientrare a casa senza violare le misure limitative della circolazione. I biglietti, al prezzo speciale di 10 euro, sono in vendita da domani presso la Biglietteria e sul sito del Teatro dell'Opera di Roma. (ANSA).