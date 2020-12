I segreti dell'archivio musicale di Mina, in tv a Natale

I segreti dell'archivio musicale di Mina svelati dai suoi diretti collaboratori in uno speciale del Tg2000 dal titolo 'Mina, Italian Songbook', a cura di Silvio Vitelli, in onda su Tv2000 il 25 dicembre alle 15.15.

Sono 1400 le canzoni incise in 100 album: è il suo sterminato repertorio, del quale prende l'operazione di riordino, rimasterizzazione e digitalizzazione. In qualche caso le musiche vengono persino riscritte e nuovamente eseguite, adeguandole ai gusti musicali di oggi. Un importante progetto filologico dal nome 'Italian Songbook'. Massimiliano Pani, figlio della cantante in veste di produttore, mostra i registratori che hanno inciso i primi successi di sua madre fino alle tecniche più moderne, regalando addirittura l'ascolto di una traccia che contiene esclusivamente il canto di Mina, senza musica né effetti. E poi gli altri collaboratori: grafici, ingegneri del suono, musicisti. Ognuno racconta il suo lavoro all'interno di questa faraonica operazione antologica.