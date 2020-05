Madonna: 'Ho preso il coronavirus durante il tour in Francia'

E' un tour di cui si ricorderà tutta la vita: Madonna ha dichiarato di essere risultata positiva al coronavirus dopo essersi ammalata, ormai "sette settimane fa", quando si trovava a Parigi per l'ultima tappa del suo 'Madame X Show', il 9 marzo.

"Quando risulti positivo agli anticorpi significa che avevi il virus, il che è chiaramente il mio caso visto che sono stata malata alla fine del mio tour a Parigi sette settimane fa, come diversi altri artisti del mio show", scrive sui social la sessantunenne star planetaria. "All'epoca - aggiunge - pensavamo di esserci presi una brutta influenza. Ringraziando Dio siamo tutti in forma e in buona salute ora" che la malattia è diventata solo un brutto ricordo.