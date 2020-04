Francesco De Gregori, tutelare i musicisti

(ANSA) - BRUXELLES, 11 APR - "L'Italia è notoriamente il Paese del bel canto: forse per questo la gente pensa che tutti possano cantare e quindi che la nostra non sia una professione vera e propria". Così il cantautore Francesco De Gregori commenta la situazione degli artisti in questo momento di emergenza per il coronavirus.

"L'industria dello spettacolo - ha osservato il cantautore - sarà una delle ultime a riprendere le attività, per molti si prospettano mesi di sofferenza economica, a questo occorrerà mettere rimedio". La crisi avrà impatto anche sui tecnici dello spettacolo. "Posso solo sperare che gli innumerevoli lavoratori dell'indotto possano essere protetti dalla cassa integrazione o da altri meccanismi di tutela".

Il pensiero del cantautore va anche a tanti colleghi che vivono di piccoli concerti e adesso si trovano costretti a casa.

In Italia il lavoro di musicisti non è riconosciuto come professione. "Nei Paesi di cultura anglosassone è diverso, l'industria musicale è nata lì e quando vai a fare un concerto ti trattano come un professionista", racconta De Gregori. In Italia la visione è molto diversa: "Mi capita di andare a una festa e sentirmi dire 'dai, perché non ci canti una canzoncina?'. Nessuno nella stessa situazione chiederebbe a un dentista di levargli un dente". (ANSA).