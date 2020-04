Pausini-Cortellesi su Ig, insieme per tenere compagnia

Laura Pausini e Paola Cortellesi si sono date appuntamento su Instagram per festeggiare insieme ai fan i quattro anni dalla prima puntata di Laura & Paola, lo show che le vide protagoniste su Rai1. Un anniversario da festeggiare, ma soprattutto, dice l'attrice romana, "abbiamo trovato una scusa per stare insieme, per tenere un po' di compagnia in questi giorni". "Ognuno di noi fa quello che può, ovviamente - ha aggiunto Laura Pausini -.

Vogliamo stare un po' con voi".

Le due artiste, ognuna collegata dalla propria casa, hanno intrattenuto i loro follower per un'ora: tra video di quell'esperienza tv insieme, test per capire se si assomiglia più alla pigra ma sempre elegante Laura, cui piace poltrire fino a tardi e fare shopping, o alla più sportiva e attiva Paola, sempre pronta a una nuotata e già in movimento dalle prime ore dell'alba, canzoni preferite accennate da una e dall'altra da indovinare.

Le due amiche si sono scambiate battute e prese in giro.

"Volevamo salutarvi, mandare baci e abbracci a chi è in casa - concludono a fine diretta -. Bisogna stare in casa, così ne usciremo prima e così si salvano vite. E baci a tutti i medici e infermieri, a chi è in prima linea, che rischiano per noi: ci stanno difendendo. Sosteniamoli come sappiamo". (ANSA).