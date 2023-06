Premio Margutta 2023 per la Moda a Maurizio Marinella

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il premio Margutta - La Via delle Arti 2023 per la moda, nella XVII edizione, che stavolta si svolgerà a Palazzo della Cancelleria, andrà a Maurizio Marinella, presidente della storica maison napoletana. Ma tra i riconoscimenti della manifestazione ideata da Antonio Falanga, organizzata da Grazia Marino, prodotta da Spazio Margutta, patrocinata dalla regione Lazio, dal comune di Roma (assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda), dall'Associazione internazionale di Via Margutta, figurano anche personalità del giornalismo, dell'arte, dello spettacolo. A condurre la serata Cinzia Malvini. Il premio consiste in una scultura realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco. Sarà lo storico dell'arte Mirko Baldassarre a conferire il premio per la sezione Arte a Gemma Meli dell'amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica.

Per la sezione Imprenditoria, il premio andrà alla Banca del Fucino, la banca privata più antica di Roma, che celebra il centenario dalla nascita. A ritirarlo, il presidente Mauro Masi.

Premio per il Cinema a Francesco Pannofino, attore di cinema, tv e teatro tra i più apprezzati, nonché doppiatore di George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderas e Kevin Spacey. Per il teatro sarà premiata Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon Viviani - il Teatro della Canzone napoletana. Premio per la danza a Daniele Cipriani direttore e produttore artistico del Galà Internazionale Les Étoiles nel quale si esibiscono le stelle del balletto mondiale. Per il Giornalismo, sarà premiata Giorgia Cardinaletti, giornalista di Rai1; per i Libri, premio a Beppe Convertini autore di Paesi miei (Rai Libri), viaggio con Linea Verde. Anna Pettinelli sarà premiata per la Musica, mentre per la tv il premio andrà a Ingrid Muccitelli conduttrice di Unomattina in famiglia. Infine per la sezione Fiction saranno premiati Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, coppia artistica e nella vita protagonisti di Un posto al sole. Il premio alla Carriera andrà allo storico volto Rai Carmen Lasorella. Infine per l'Italian Style, premi alla gioielleria catanese Zahir Gioielli, alla pasticceria di Pompei De Vivo, all'Accademia di Moda e Design Sitam di Lecce. (ANSA).