Con Luisa Spagnoli un tuffo negli anni '60

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Per andare avanti bisogna guardare indietro": parola di Nicoletta Spagnoli, alla guida del marchio Luisa Spagnoli, che a Milano ha presentato in passerella la sua collezione per la prossima estate che affonda negli anni '60. Ecco quindi abiti a colonna in maglia a righe, modelli a trapezio in shantung tutto ricamato a mano, lunghi chemisier con pietre e cristalli su polsi e colletti, gonne con balze e frange dall'effetto vedo non vedo. E poi gilet, abiti e bomber in raffia con ricami sempre in raffia. Per la sera, invece, gli abiti più nuovi sono in lino. (ANSA).