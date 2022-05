Chanel Metiers d'Art torna a sfilare in Italia

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'alto artigianato di Chanel torna a mostrarsi in modo itinerante, nelle grandi metropoli italiane, dove diffonde il messaggio della propria essenza.

Chanel ha annunciato infatti che la collezione Métiers d'art 2021/2022 sarà presentata con una seconda sfilata, in Italia, nella città di Firenze, il prossimo 7 giugno.

Un evento denso di significati, dal momento che si tratta del primo fashion-show fisico organizzato fuori dai confini francesi, dallo scoppio della pandemia nel marzo di due anni fa.

La sola eccezione al di fuori dei confini dell'Europa, è stata fatta per la collezione Chanel Cruise 2022, presentata lo scorso novembre a Dubai. Firenze sarà la seconda presentazione per Chanel Métiers d'art, perché la prima sfilata si è già tenuta a Parigi nel dicembre 2021, nella nuova location della maison: le19M, il complesso progettato dall'architetto Rudy Ricciotti e situato tra il comune di Aubervilliers e il 19/o arrondissement di Parigi. Una location preziosa, dove per la prima volta nella storia della casa di moda, i Métiers d'art (40 Maison d'art rappresentanti oltre 600 dipendenti) hanno avuto la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un posto fisico in cui sviluppare le collezioni della maison. Chanel torna così a sfilare in Italia a distanza di sette anni dall'ultimo evento tenuto a Roma, negli studi di Cinecittà, per presentare la collezione Métiers d'art 2015/16. (ANSA).