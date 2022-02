Versace lancia la nuova collezione Children Resort

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La nuova collezione Versace Children Resort 2022 reinterpreta le stampe iconiche del brand trasportandole nel vivace mondo dei più piccoli. Il video della campagna presenta un gruppo di bambini alla scoperta dei nuovi capi e accessori di Versace in una realtà divertente e misteriosa. Il volto di Medusa è riproposto come un'onda caleidoscopica sulla nuova stampa Medusa Music presente sui modelli mini-me. I bambini sono ritratti accanto a ritagli di cartone mentre si divertono a posare come supereroi e a giocare con autoscontri colorati. Indossano l'ultimo modello intrecciato di borsa La Medusa caratterizzata da un manico color arcobaleno e i nuovi sandali Greca insieme ad altri modelli iconici.

La collezione, contraddistinta da accese note di colore e da un vivace motivo floreale con farfalle in volo, che decora la stampa Versace Jardin, è energica e divertente. L'ispirazione nasce dal movimento fluido degli iconici foulard di seta Versace attraverso silhouette dal carattere deciso, toni accesi e stampe vivaci. I simboli del marchio sono rimpiccioliti per adattarsi ai più piccoli, dando vita a un universo di allegria nel quale i bambini giocano circondati da raffiche di vento. La collezione trasmette un senso di gioia e movimento, grazie all'introduzione di stampe inedite come la Royal Rebellion e la Barocco Goddess.

Nella campagna lo stile Versace è espresso attraverso le immagini dei bambini che si divertono indossando i modelli chiave della collezione tra i quali si distinguono i look in denim con inserti di foulard stampati. (ANSA).