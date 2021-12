E' Gucci il brand più citato dal pubblico on line

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - E' Gucci, il brand più citato e amato dal pubblico del web. Un risultato emerso secondo i primi dati dell'indagine realizzata da Comin & Partners in collaborazione con KPI6 e in partnership con il Foglio della Moda, basata sul metodo del "web e social listening", che rileva il posizionamento online dei maggiori brand del fashion.

L'indagine verrà pubblicata periodicamente due volte l'anno, ad aprile e a novembre. Subito dopo Gucci, tra i marchi più apprezzati dal pubblico social in Italia, figurano Armani, Louis Vuitton e Dolce & Gabbana. Chanel, Armani e Dior sono invece i brand più attivi per contenuti sulle proprie pagine social. Il fashion addicted preso in esame è donna, under 35 e vive nelle grandi città. Dall'indagine, condotta nel periodo aprile-settembre, risulta che il pubblico femminile interagisce di più nelle discussioni in rete (60%), ma anche gli uomini sono attivi (40%). Gli utenti più vivaci sono i Millennials (18-34 anni) che rappresentano il 70% delle persone coinvolte dalle conversazioni, divisi nelle fasce 18-24 (poco più del 25%) e 25-34 (circa il 40%). Il pubblico che parla di fashion in rete è informato e attento alle notizie. Le città più vivaci dal punto di vista delle conversazioni sono Milano, Firenze e Roma. Lo studio sottolinea come il pubblico che partecipa ai dibattiti in rete contribuisce a definire la reputazione dell'azienda e a generare visibilità del marchio. "La reputazione rappresenta un asset strategico per le aziende e analizzarne l'evoluzione è fondamentale per comprendere i propri pubblici di riferimento, in un contesto in continua evoluzione, dove il posizionamento può diventare un fattore di vantaggio competitivo importante" ha commentato Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners. "L'approccio di KPI6, di questo progetto e osservatorio è stato un approccio non sollecitato, dinamico e in tempo reale" ha aggiunto Alberto Nasciuti, ceo di KPI6. "Questo Osservatorio rappresenta un'assoluta novità nel panorama degli studi sull'evoluzione del rapporto fra il lusso e i social network" ha concluso Fabiana Giacomotti, docente di Fashion Studies alla Sapienza e curatrice del Foglio della Moda. (ANSA).