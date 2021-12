Libri: esce Le sorelle Ti, ricette "da favola" per i bambini

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Tredici storie che raccontano le avventure di due sorelle, tra amicizia, ricorrenze e vicende quotidiane; ogni storia è scandita da un dolce che le bambine preparano con la madre. Ma anche 13 ricette visto che al termine di ogni racconto, poi, ci sono le istruzioni per preparare la stessa torta a casa, coi propri figli. E' "Le sorelle Ti", libro scritto da Morena Mancinelli, giornalista esperta di politiche della genitorialità e attivista dei diritti di mamme e bambini, con alle spalle campagne informative sull'allattamento al seno e sul Vbac, parto naturale dopo cesareo. Edito da AG Book Publishing, è disponibile in libreria e in tutti i circuiti online.

In un mondo di sole, due bambine imparano a crescere, cementando amicizie e affrontando le prime delusioni. Diverse nel carattere ma unite dalla voglia di esplorare, il loro piccolo mondo è scandito dai colori e dallo zucchero. Un libro che non si esaurisce nella sola lettura ma che permette, di pari passo, di preparare dolci con ricette semplicissime e che incontrano il gusto dei più piccoli, ma anche dei genitori; ricette grazie a cui anche i bambini potranno mettere le mani in pasta in un'esperienza multisensoriale tra parole, immagini e gusto. "AG Book Publishing - commentano gli editori Angela Cristofaro e Stefano Sassu - è felicissima di annunciare questa pubblicazione. Un testo fresco e delicato, accompagnato dalle deliziose illustrazioni di Stefano Perchiazzi, che conquisterà piccoli e grandi". E proprio anche grazie alle immagini, Le sorelle Ti promette un viaggio nel buonumore e nella magia.

