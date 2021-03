Dante, Divina Commedia in voci storiche del teatro italiano

'Cento giorni con Dante' e con le voci storiche del teatro italiano che leggono la Divina Commedia, tratte dalle registrazioni del Teatro Nazionale di Genova, si potranno ascoltare in un podcast al giorno sul sito di Rai Radio3 che proporrà inoltre degli estratti nel corso delle trasmissioni. Il progetto, promosso da Rai Radio 3 e dal Teatro Nazionale di Genova, prenderà il via il 25 marzo 2021, nel giorno del Dantedì.

Recuperate dagli archivi del Teatro le registrazioni delle letture teatrali sono state fatte a Genova tra il 1984 e il 1986 nel corso di un'iniziativa che per la prima volta proponeva in teatro la lettura integrale della Divina Commedia. I singoli canti erano affidati ad attori come Arnoldo Foà, Aroldo Tieri, Eros Pagni, Ferruccio De Ceresa, Ugo Maria Morosi, Roberto Herlitzka, Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Massimo De Francovich, Giuseppe Pambieri, Tino Carraro, Paolo Poli, Giulio Bosetti e molti altri.

Nato da un'idea di Carlo Repetti, che in quegli anni aveva già un ruolo di rilievo tra i collaboratori del grande direttore Ivo Chiesa, il progetto inaugurò la pratica dei reading teatrali ed ebbe un eccezionale successo di pubblico.

Con 'Cento giorni con Dante' gli ascoltatori potranno fare, insieme, un viaggio nell'opera dantesca e nel teatro italiano, attraverso le voci di attori che hanno lasciato un segno indelebile sulla scena italiana. (ANSA).