'Senza rimorso', torna Clancy per l'uscita del film di Sollima

TOM CLANCY, SENZA RIMORSO (BUR RIZZOLI, PP 784, EURO 15)

Torna in libreria il 13 aprile nella Bur Rizzoli 'Senza rimorso' di Tom Clancy, una storia che si muove sul sottile filo tra giustizia e vendetta, riproposta in occasione dell'uscita del film omonimo di Stefano Sollima con Michael B. Jordan, dal 30 aprile su Prime Video. Tra i più amati scrittori di techno-thriller, autore del bestseller mondiale 'Caccia a ottobre rosso', Clancy, morto nel 2013, ci racconta, in un'avventura mozzafiato, di cosa è capace un uomo preso a schiaffi dalla vita. Tra inseguimenti, operazioni segrete e combattimenti all'ultimo sangue, troviamo l'agente segreto John Clark disposto a tutto per il suo paese e per la sua vendetta.

Il vedovo John Kelly, veterano del Vietnam ed ex-membro dei Navy Seal, incontra Pam, ex tossicodipendente, di cui si innamora. Insieme riescono a riprendere in mano le proprie esistenze. Ma il giorno in cui deve testimoniare contro i suoi spacciatori, la ragazza viene rapita, torturata e brutalmente uccisa e John Kelly resta in fin di vita. La morte della donna riaccende nell'ex soldato un istinto predatore e omicida.

Comincia per lui una feroce caccia all'uomo: contro il cartello della droga, per portare a termine la sua vendetta personale, e in Vietnam, dov'è stato richiamato in missione per salvare dei militari tenuti in ostaggio. John Kelly diventa una macchina da guerra che sfida ogni pericolo ed è pronto a fare tutto senza rimorsi. E' in questo momento che lo nota un agente della Cia, l'uomo che permetterà al soldato John Kelly di morire per far nascere il leggendario e spietato agente John Clark, il lato oscuro dell'eroe e patriota americano Jack Ryan.