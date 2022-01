Podcast e audiolibri, vola ascolto in Italia nel 2021

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il 2021 è stato un anno d'oro per l'intrattenimento in formato audio dopo il boom del 2020. Il consumo di podcast e audiolibri è cresciuto tantissimo in Italia registrando rispettivamente un +4% (per un totale di 14,5 milioni di ascoltatori) e un +11% (per un totale di 10 milioni di ascoltatori) rispetto al 2020. Sono i dati della ricerca condotta ad aprile 2021 da NielsenIQ per Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio).

Un'ulteriore ricerca commissionata da Audible, Audible Compass 2021, conferma che, dopo l'incremento dato dalla pandemia, l'audio entertainment in Europa è ormai entrato a pieno titolo nella quotidianità delle persone e i dati di crescita italiani si dimostrano in linea con l'andamento degli altri Paesi europei. Il Paese che ascolta di più è la Spagna dove il 55% degli intervistati ha dichiarato di aver ascoltato contenuti audio nell'ultimo anno, e subito dopo c'è l'Italia (46%), seguita da Regno Unito (35%), Germania (42%) e Francia (37%).

In particolare, gli ascoltatori italiani preferiscono godersi audiolibri o podcast a casa, in totale relax, come mostra la maggior parte degli intervistati. Pochi quelli che si dedicano all'ascolto mentre fanno altro: il 22% mentre fa i lavori di casa. Gli italiani sono anche meno propensi a dedicarsi ad audiolibri o podcast mentre cucinano (16% contro il 20% della media europea), in macchina (18% degli intervistati contro il 24% della media europea) e non amano particolarmente ascoltare contenuti nemmeno mentre camminano (17% contro il 20% della media europea). Apprezzano inoltre il fatto che audiolibri e podcast li aiutino a contrastare la cosiddetta "screen fatigue", fenomeno per cui il 64% degli intervistati dichiara di passare troppo tempo davanti agli schermi. E amano i contenuti audio originali: il 77% degli intervistati pensa sia positivo che gli autori scrivano storie fatte appositamente per l'ascolto, come dimostra il successo dei tanti contenuti Audible Original usciti nel 2021. (ANSA).