Michael J. Fox suona a sorpresa sul palco con i Coldplay

Michael J. Fox ospite a sorpresa sabato sera sul palco del festival di Glanstonbury: l'attore ha suonato la chitarra durante l'esibizione dei Coldplay sulle note di Humankind. "Con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J. Fox", ha annunciato il frontman della band Chris Martin - racconta Variety - mentre l'attore saliva sul palco.

Fox, che combatte con il morbo di Parkinson dal 1991, ha suonato su una sedia a rotelle durante lo spettacolo. "Il motivo principale per cui siamo una band è Ritorno al futuro", ha sottolineato Martin dopo la performance. "Quindi grazie a Michael, il nostro eroe". I Coldplay sono una leggenda di Glastonbury: la rock band ha fatto la sua prima apparizione al festival nel 1999 e ci è tornata come headliner nel 2002 (sostituendo gli Strokes all'ultimo minuto), nel 2005, 2011 e 2016.

Lo show di sabato ha fatto seguito all'annuncio - diffuso la scorsa settimana - che il decimo album della band, Moon Music, uscirà il 4 ottobre. Il primo singolo estratto dal disco, Feels Like I'm Falling in Love, è uscito venerdì. Moon Music è stato prodotto da Max Martin, che ha lavorato con tutti, da Britney Spears a The Weeknd.

L'album sarà il primo della band dopo Music of the Spheres del 2021. I Coldplay sono attualmente in tournée con Music of the Spheres (che toccherà lo Stadio Olimpico di Roma il 12, 13, 15 e 16 luglio) e sono impegnati per ridurre l'impatto di anidride carbonica dei loro show, producendo finora il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al loro ultimo tour negli stadi. Il viaggio si concluderà a novembre in Nuova Zelanda.