Piemme, "data da definirsi per il libro di Rocco Casalino"

"La data di uscita verrà definita nel rispetto del contesto della situazione del Paese". Lo dice all'ANSA Stefano Peccatori, direttore generale di Piemme, in merito al libro di Rocco Casalino 'Il portavoce-La mia storia' che verrà pubblicato dalla casa editrice. Una delle ipotesi, mai annunciata dall'editore, era l'uscita del libro autobiografico il 23 febbraio.

Su Ibs e Mondadori Store la copertina non c'è, ma il titolo sì, in uscita dal 23 febbraio prossimo. Prezzo 17,90 euro. Sul sito di Piemme invece la descrizione del libro è stata rimossa.

'La pagina potrebbe non esistere più oppure l'indirizzo non è corretto' viene sottolineato nel pezzo dedicato allo stop al volume "per la crisi di Governo", sul sito de La Repubblica che riprende anche "una sinossi parziale del libro inviata con la newsletter della casa editrice del gruppo Mondadori" che "anticipa il contenuto". "Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria". E poi, "tante vite vissute, tante lezioni imparate, tanta fame di farcela a tutti i costi: per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni (...)" si legge nell'anticipazione riportata da La Repubblica.