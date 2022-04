Booker Prize 2022, Tokarczuk e Kawakami tra sei finalisti

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sono state annunciate le sei opere finaliste dell'International Booker Prize 2022, il premio letterario britannico fra i più prestigiosi per gli scrittori di lingua inglese.

Ecco la shortlist: 'Heaven' (Picador) del giapponese Mieko Kawakami, tradotto da Samuel Bett e David Boyd, pubblicato in Italia dalle Edizioni E/O nel 2021; 'The Books of Jacob' (Fitzcarraldo Editions) della Premio Nobel polacca Olga Tokarczuk - già vincitrice del Man Booker International Prize nel 2018 - tradotto da Jennifer Croft, in uscita a settembre 2022 in Italia per Bompiani; Elena Knows (Charco Press) dell'argentina Claudia Pineiro, tradotto da Frances Riddle, che uscirà per Feltrinelli, suo editore italiano; 'Damion Searls' (Fitzcarraldo Editions) di Jon Fosse (Norvegia), tradotto da Helen Stevenson; 'Tomb of Sand' (Tilted Axis) di Geetanjali Shree (India), tradotto da Daisy Rockwell e Cursed Bunny' (Honford Star) di Bora Chung (Sud Corea), tradotto da Anton Hur.

Le proposte arrivate all'attenzione dei giurati sono state 135.

Tredici le opere della longlist fra le quali sono state selezionate le sei finaliste.

La cerimonia di premiazione finale si terrà il 26 maggio.

(ANSA).