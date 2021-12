Piccoli e medi editori, oltre 100 mln euro di vendite in più

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Oltre 100 milioni di euro di vendite in più nel 2021, senza considerare il Natale, rispetto al 2019.

E' la crescita a prezzo di copertina della media e piccola editoria nei canali trade, vale a dire librerie, online e grande distribuzione, in 11 mesi, per i libri di varia. Questo secondo un primo dato dell'indagine a cura dell'Ufficio studi Aie, in collaborazione con NielsenIQ, che sarà presentata nell'incontro 'La piccola e media editoria tra 2019 e 2021. Basta dire 'indie'?', il 4 dicembre alle 12 a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria dell'Associazione Italiana Editori, fino all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, a Roma. La ricerca mostra come la piccola e media editoria sia un comparto editoriale complesso e articolato per dimensioni di fatturato e titoli pubblicati, con dinamiche e profili specifici. Un punto di partenza per tutte le successive riflessioni che attraverseranno il programma professionale di questa edizione speciale della Fiera, che festeggia il suo ventennale, a cui interverranno, moderati da Sabina Minardi (L'Espresso), Renata Gorgani (Editrice Il Castoro), Diego Guida (Guida Editori - presidente del Gruppo piccoli editori di Aie), Gerardo Mastrullo (La Vita Felice) e Giovanni Peresson (Ufficio Studi Aie). Approfondimenti che faranno da sfondo anche all'appuntamento, il 5 dicembre alle 15.30 in Sala Aldus, 'Professione editore', in cui il Consiglio dei piccoli editori di Aie farà il punto sui temi più attuali per la piccola editoria: dalle proposte per la legge di sistema a quelle per rendere la filiera editoriale più efficiente. Interverranno, coordinati da Diego Guida, Lorenzo Armando (Lexis Compagnia Editoriale in Torino), Gerardo Mastrullo (La vita felice) e Gregorio Pellegrino (Effatà editrice). (ANSA).