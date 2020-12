Encuentro sul web con 'Operacion Garibaldi'

PERUGIA - Encuentro torna anche nel 2020. Inevitabilmente però sul web e con un piede piantato in Italia e uno in Messico, grazie alla collaborazione col Fondo de Cultura Economica, la più grande istituzione culturale pubblica del Paese latinoamericano. Ora guidata dallo scrittore Paco Ignacio Taibo II, un grande amico del festival perugino sulle letterature in lingua spagnola. Dal confronto tra le due realtà è nata quindi l'idea di 'Operacion Garibaldi': quattro tavole rotonde, in quattro giorni dal 10 al 13 dicembre, visibili alle ore 18.30 sui canali social e YouTube di Encuentro e del Fondo.

Oltre allo stesso Paco Taibo II, tra gli altri ci saranno Alessandro Barbero, Juan Villoro, Bruno Arpaia, Giancarlo Dotto, Daniele Adani, Lydiette Carrión, John Gibler, Laura Sook, chiamati a parlare di storia, letteratura, calcio, donne ribelli e giornalismo narrativo. Il festival di letteratura ispanoamericana, nato nel 2014 e finanziato da Arci Umbria, ha portato a Perugia e in altre città dell'Umbria alcuni dei più grandi scrittori e intellettuali viventi di lingua spagnola, da Arturo Pérez-Reverte a Luis Sepúlveda, da Almudena Grandes a Javier Cercas. Perugia, nei giorni di Encuentro, in questi anni è stata quindi un crocevia internazionale animato da confronti, dibattiti, spettacoli.

La settima edizione di Encuentro, prevista nella primavera scorsa, era saltata per colpa della pandemia. L'organizzazione si è quindi trovata di fronte a un bivio: saltare un giro o offrire un'alternativa, in forma ridotta e rivisitata, sul web. "Il rapporto con Paco Taibo II e la sua generosità - spiegano gli organizzatori - sono stati decisivi nella scelta di allestire un'edizione interamente online ispirata alla cifra di sempre della manifestazione, ossia l'incontro tra donne e uomini provenienti da Paesi, culture, mondi diversi. Ecco il senso di 'Operación Garibaldi', quindi, eroe dei due mondi in un mondo impazzito in cui c'è ancor più di prima bisogno di cultura".

'Operación Garibaldi' - realizzata anche con il sostegno del Comune di Perugia - sarà quindi nelle intenzioni degli organizzatori "un presidio culturale, un condensato di idee e pensieri non convenzionali con cui chiunque, in tutto il mondo, potrà venire in contatto collegandosi online". 'Storia, politica e letteratura' è il titolo del primo incontro con Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Bruno Arpaia e Alessandro Barbero (giovedì 10 dicembre). 'Giornalismo narrativo' con Lydiette Carrión, Federico Mastrogiovanni, Giovanni Porzio e John Gibler (11 dicembre). Juan Villoro, Giancarlo Dotto, Rocco Dozzini e Daniele Adani dialogheranno su 'Letteratura e calcio' (12 dicembre). Infine, 'Donne nella tormenta: corsare e militanti' con Maria Rosa Cutrufelli, Laura Sook e Galo Mora Witt (13 dicembre, modera Federico Mastrogiovanni).