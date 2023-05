Friuli Storia, i finalisti sono Riccardi, Hippler e Coco

(ANSA) - UDINE, 29 MAG - Tre storici con le loro riflessioni sul Novecento "luogo comune della memoria" approdano quest'anno alla fase finale del Premio Friuli Storia 2023 per il miglior saggio di storia contemporanea edito in Italia: sono Andrea Riccardi per La guerra del silenzio (Laterza), Thomas Hippler per Il governo del cielo (Bollati Boringhieri) e Vittorio Coco per Il Generale Dalla Chiesa (Laterza).

Il Premio Friuli Storia, X edizione, sarà consegnato il 28 settembre a Udine. La terna finalista, presentata oggi è stata selezionata fra 93 opere, candidate dagli editori.

Riccardi, emerito professore di Storia contemporanea all'Università Roma Tre ed ex Ministro per la Cooperazione, affronta il rapporto tra Pio XII, nazismo e Shoah. Hippler, professore di storia contemporanea all'Università della Normandia a Caen (Francia) racconta la storia dei bombardamenti aerei dall'inizio del secolo scorso ad oggi. Lo storico Vittorio Coco, ricercatore di Storia contemporanea all'Università di Palermo, offre il ritratto del generale dalla Chiesa, uno degli uomini simbolo dell'Italia repubblicana.

Promosso dall'Associazione Friuli Storia, per la direzione scientifica dello storico Tommaso Piffer, il Premio conta su una giuria popolare di 500 lettori di tutta Italia. (ANSA).