Altri mille libri al Fondo Tullio De Mauro di Torino

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Il Fondo Tullio de Mauro di Torino si arricchisce di nuovi volumi, accrescendo il valore e l'importanza della più ricca biblioteca d'Italia sui dialetti.

Il compleanno del linguista, che avrebbe compiuto oggi 91 anni, viene celebrato quest'anno con un regalo alla comunità, mille libri, finora conservati nel suo studio all'università La Sapienza, donati al patrimonio librario conservato a Torino nei locali della Fondazione Crt in via Arsenale, già composto da 3.400 testi sui dialetti e le lingue minori, andando ad aggiungersi ai testi donati dal linguista Alberto Sobrero.

Del Fondo, inaugurato da De Mauro e gestito oggi dalla Rete italiana di cultura popolare, entrano a far parte tomi come l'atlante storico linguistico etnografico friulano, il dizionario dei cognomi e soprannomi in Calabria di Gerhard Rohlfs, il vocabolario italiano-sardo e sardo -italiano di Giovanni Spano, il Rimario diaconico dell'Orlando Furioso di Cesare Segre. "Mio marito - racconta Silvana Ferreri - diceva se questi libri rimangono a casa nostra, può goderne al massimo qualche dottorando studente, oltre a noi due, ma se vanno a Torino e alla Rete potranno servire a più persone".

"Finalmente stiamo realizzando quello che era l'obiettivo del Fondo quando è nato - dice la sociologa Chiara Saraceno, presidente della Rete italiana di cultura popolare - rendere fruibile questa biblioteca, che diventi un luogo vivo non solo di studio ma anche per chi vuole continuare a trasmettere la conoscenza dei dialetti come parte di una ricchezza che va continuamente coltivata. Spero sia un nuovo inizio perché questo luogo e il suo contenuto diventino un patrimonio comune italiano". (ANSA).