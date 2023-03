Capolinea Malaussène, il gran finale della tribù di Pennac

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - DANIEL PENNAC, CAPOLINEA MALAUSSÈNE (FELTRINELLI, PP 400, EURO 22) Sette romanzi, oltre 5 milioni di copie vendute, più di 400 edizioni, torna e si conclude la serie dei Malaussène di Daniel Pennac. Ritroviamo la famiglia più amata di Parigi in 'Capolinea Malaussène', un gran finale, esilarante e apocalittico, che arriva in libreria il 28 marzo per Feltrinelli nella traduzione di Yasmina Mélaouah.

Con il romanzo Pennac sarà il 25 marzo in anteprima a Libri Come, la festa del Libro e della Lettura, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco, Marino Sinibaldi, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel giorno d'uscita del libro lo scrittore sarà invece a Milano, alle 19 in Feltrinelli Piazza Piemonte.

"Non sapevo che i miei ragazzi avessero rischiato di farsi ammazzare nel caso Lapietà. Quando ho scoperto che c'era di mezzo Nonnino, ho capito una cosa: chi non conosce Nonnino non sa di cosa è capace l'essere umano" dice Benjamin Malaussène, di professione capro espiatorio nel cuore del quartiere di Belleville, protagonista della fortunata serie di romanzi di Pennac partita quasi 40 anni fa. Con questo libro lo scrittore, che ha ricevuto il premio Renaudot nel 2007 per Diario di scuola, la laurea ad honorem in Pedagogia all'Università di Bologna nel 2013 e il premio Chiara alla carriera nel 2015, per 30 anni professore di francese in un liceo parigino, autore anche di testi teatrali e monologhi, nonché sceneggiatore di fumetti, dice così addio all'amatissima tribù dei Malaussène e al suo indimenticabile antieroe. (ANSA).