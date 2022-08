Nasce WY Fandango, il progetto di Fandango Libri per le scuole

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - I giovani adulti sono molto più adulti di quello che pensiamo. "E soprattutto di come vengono presentati dalla classica letteratura di settore" suggerisce Tiziana Triana, responsabile editoriale di Fandango Libri. Da qui è partita la casa editrice romana sia per il lancio del progetto Wy Fandango per le scuole, sia per l'ideazione dell'omonima collana Weird Young nata nel 2020. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di una generazione in continuo mutamento, capace di immaginare un futuro più inclusivo in cui tutto quello che si considera "strano" non solo è accettato ma totalmente assunto e rivendicato. Il progetto Wy Fandango si rivolge alle classi delle scuole secondarie di I e II grado di Roma e provincia e intende coinvolgere più istituti scolastici in un programma interdisciplinare che prevede laboratori e seminari di lettura e di scrittura creativa, passando per la comunicazione e gli aspetti di commercializzazione dell'oggetto libro. "Vogliamo promuovere il valore della lettura e della produzione letteraria, attraverso un percorso di analisi dei testi che a partire dalla collana Wy affronti le caratteristiche della letteratura per ragazzi e ragazzi" continua Triana. "La collana Weird Young esplora l'universo variegato delle nuove forme di narrativa che introducono elementi fantastici, gotici, horror, comici e fantascientifici per raccontare il complesso mondo dell'adolescenza e della giovinezza, senza dimenticare i grandi temi che rappresentano da sempre il cuore delle storie per ragazze e ragazzi: l'amicizia, l'amore e l'avventura". Il programma si struttura in tappe che coinvolgeranno gli studenti al fine di produrre un elaborato editoriale collettivo da presentare al proprio istituto e alle altre classi coinvolte.

Spazio a incontri con vari professionisti, gli autori e le autrici dei volumi e con chi li ha tradotti nel caso di testi in traduzione. (ANSA).