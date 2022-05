'L'arte di essere Raffaella Carrà', esce manuale di Armelli

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - PAOLO ARMELLI, L'ARTE DI ESSERE RAFFAELLA CARRÀ (BLACKIE EDIZIONI, PP 240, EURO 20) Un manuale "per essere liberi, felici e rumorosi. E far l'amore con chi hai voglia tu". Esce l'1 giugno 'L'arte di essere Raffaella Carrà' di Paolo Armelli, pubblicato da Blackie Edizioni a quasi un anno dalla morte, il 5 luglio 2021, di una delle artiste più amate dal pubblico italiano. Con questo libro la casa editrice prosegue nella serie di volumi partita con 'L'arte di essere Bill Murray'.

E' un viaggio nella vita e negli insegnamenti della Carrà anche attraverso i ricordi di chi ha lavorato con lei e le ha voluto bene con interventi di Vanessa Incontrada, Alessandro Zan, Vladimir Luxuria, Michele Masneri, Daniela Collu, Rossella Migliaccio, Giovanni Benincasa, Laila Al Habash, Raquel Peláez, Marinetta Saglio Zaccaria, Thierno "Billo" Thiam. "La vita è una partita a carte e io me la sono giocata. A volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita" diceva la Carrà. Prendere un po' della sua indipendenza e leggerezza e farle nostre è l'ambizioso obiettivo del libro. Armelli, nato in provincia di Vicenza nel 1988, in questo suo primo libro "celebra una donna straordinaria attraverso dieci piccole 'regole': per imparare a dare valore alla propria persona, soprattutto quando gli altri non lo fanno.

A mettersi in gioco e non avere rimpianti. Ad amare la propria unicità. Per vivere tutti un po' meglio. Con o senza paillettes".

Nei dieci principi di Raffaella: "Prenditi i tuoi tre minuti di celebrità", "Un nuovo taglio di capelli risolve tutto", "Sei molto più del tuo ombelico", "C'è sempre una Spagna che ti aspetta" e "Meglio provare e sbagliare che non fare".

Cofondatore di QUiD Media, una piattaforma di informazione e cultura Lgbtq+ che è un profilo Instagram, una newsletter e un podcast, e dallo stesso anno condirettore artistico del MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura queer, Armelli scrive di libri, serie tv, spettacolo e costume. (ANSA).