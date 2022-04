'Mi affeziono molto facilmente', torna Herve Le Tellier

(ANSA) - ROMA, 04 APR - HERVÉ LE TELLIER, MI AFFEZIONO MOLTO FACILMENTE (LA NAVE DI TESEO, PP. 96, EURO 9). Un triangolo amoroso in cui l'amante infrange la regola aurea: restare nascosto. Herve Le Tellier, Premio Goncourt 2020 con 'L'anomalia', torna con 'Mi affeziono molto facilmente' in cui mette in scena una battaglia d'amore. Il libro esce il 14 aprile per La nave di Teseo.

Un uomo sulla cinquantina decide di andare in Scozia per raggiungere una ragazza di trent'anni che da alcuni mesi è diventata la sua amante. Lei è in Scozia per far visita alla madre e a breve sarà raggiunta dal suo compagno. La comparsa dell'amante è tutt'altro che opportuna, ma lui non si ferma.

Dopo una lunga attesa in aeroporto per la cancellazione del volo, finalmente il protagonista arriva a destinazione, ma con sua grande delusione, la ragazza rinvia il loro incontro al giorno seguente. Quando finalmente i due si incontrano è evidente che la sua presenza in Scozia mette molto a disagio la ragazza, ma lui quasi la implora di seguirlo in albergo.

Nonostante il rifiuto categorico di lei il protagonista non si dà per vinto e cerca di rivederla il giorno seguente prima di rientrare a Parigi. I due passano alcune ore in un pub e poi si salutano.

I tre giorni in Scozia si rivelano disastrosi, ma lui pensa che quando anche lei tornerà a Parigi le cose fra loro si sistemeranno.

Scrittore, poeta, presidente dell'Oulipo, Le Tellier , che ha iniziato la sua carriera come giornalista scientifico, dopo aver percorso la sfida di raccontare il confronto tra reale e virtuale, ora si immerge, con ironia e intelligenza, nei labirinti delle storie d'amore scombinando le regole delle relazioni clandestine. (ANSA).