Il festival culturale "Mitopoietica" a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 29 MAR - Un appuntamento per riflettere sull'idea di mondo che oggi tramettono i media, con l'obiettivo di costruire una "cassetta degli attrezzi" per comprenderlo meglio e, forse un giorno, riuscire a cambiarlo. Nasce con questi intenti il festival culturale "Mitopoietica", che dal 27 al 29 maggio vivrà la sua prima edizione al Broletto di Pavia.

Ad organizzarlo è "Blonk editore", casa editoriale nata a Pavia nel 2011, pioniere nel campo dell'editoria digitale, che dal 2015 pubblica anche libri di carta.

Saranno 12 gli eventi in programma nell'arco di tre giorni di festival: si parlerà di scienza e racconto della pandemia, politica internazionale e racconto della guerra, giornalismo (quello in crisi e quello che prova a raccontare la verità), capitalismo digitale come prospettiva, l'azienda e i suoi miti, scuola e segnali di rigenerazione, rappresentazione del femminile e lotte per la parità di genere, sport paralimpico tra medaglie e spot per la responsabilità sociale, la tragedia Ucraina vista dai giornali.

"L'obiettivo è fornire una chiave di lettura dell'attualità e in particolare della rappresentazione a cui siamo sottoposti nel consumo di media e social network", sottolinea Lele Rozza, direttore artistico di "Mitopoietica" e direttore editoriale di "Blonk editore". Al Broletto di Pavia si alterneranno panel di discussione a momenti di degustazione e valorizzazione del territorio. Dieci i campi semantici dell'ideale "mappa" sviluppata dal comitato di redazione, in un programma che prevede ogni giorno quattro incontri di circa un'ora (alle 11 14.30, 16 e 17.30, con un aperitivo "letterario" intorno alle 19). (ANSA).