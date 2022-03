Paolo Nori, censura su Dostoevskij

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Paolo Nori annuncia la cancellazione di un suo corso all'Università Bicocca su Dostoevskij e grida alla censura antirussa.

L'autore, che ha letto quasi in lacrime su Instagram una "lettera ricevuta dall'università" il prossimo mercoledì avrebbe dovuto tenere un corso in quattro lezioni. Nori nel 2021 ha pubblicato 'Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M.

Dostoevskij'. "Io penso che quello che sta accadendo in Ucraina sia una cosa orribile - ha detto in un video - e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo". (ANSA).