I sogni infranti dell'Europa sulla copertina di Time

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lo scatto di un carro armato che avanza sotto un cielo grigio. Una foto senza tempo che rende l'idea di un drammatico ritorno al passato. Potrebbe essere stata scattata nella metà del secolo scorso e invece ritrae un carro armato russo che entra in una regione controllata dai ribelli: la data è il 24 febbraio 2022. E campeggia sulla copertina di oggi di Time, con un titolo altrettanto evocativo: 'Il ritorno della Storia. Come Putin ha infranto i sogni dell'Europa'.

Una copertina che ha già fatto il giro dei social per la sua drammatica potenza. (ANSA).