Dopo bando scuole Tennessee "Maus" diventa bestseller

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Il romanzo per immagini sull'Olocausto "Maus" che fece vincere a Art Spiegelman un premio Pulitzer e' entrato tra i best seller di Amazon dopo esser stato messo al bando da un provveditorato del Tennessee.

La scorsa settimana lo "school board" della contea di McMinn aveva rimosso la "graphic novel", in cui Spiegelman traduce la storia dei suoi genitori durante la Shoah in un confronto tra gatti (i nazisti) e topi (gli ebrei), dai piani di studio delle classi di terza media citando la presenza di "linguaggio scurrile" e immagini di donne nude "inadatte a studenti di 13-14 anni".

I genitori di Spiegelman furono deportati a Auschwitz: entrambi uscirono vivi dal lager ma la madre si tolse la vita nel 1968. Il bando del libro, uscito nel 1991, ne ha provocato l'ascesa nelle hit parade dei bestseller: oggi su Amazon era il secondo in assoluto e il primo nella categoria dei libri di storia. (ANSA).