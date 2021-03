'Verità contagiose', interviste a finalisti premio Leogrande

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La V edizione del Premio Alessandro Leogrande entra nel vivo con 'Verità contagiose', interviste ai cinque concorrenti in gara condotte da Marino Sinibaldi e trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook dei Presìdi del Libro. Dal 15 al 19 marzo, ogni giorno alle 18, gli autori delle inchieste narrative selezionate al Premio discuteranno di temi di grande attualità insieme al direttore di Radio3 Rai e ai colleghi che li hanno candidati. Il primo appuntamento è il 15 marzo con Paolo Pileri, ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano, e il suo 'Progettare la lentezza' (People), un elogio dei tempi lenti ed un invito al recupero di abitudini antiche. Il 16 marzo sarà protagonista Francesca Nava, la prima giornalista italiana a indagare sull'epidemia di Covid-19 a Bergamo e sulle tragiche conseguenze della mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro, autrice dell'inchiesta 'Il focolaio' (Laterza) che mette a nudo tutte le fragilità di un sistema che si credeva infallibile ed eccellente.

Ospiti il 17 marzo Giampiero Calapà con 'A un passo da Provenzano' (Utet) che indaga trent'anni di storia italiana aggiungendo un altro tassello a quel mosaico di segreti, trame, e misteri che sono stati gli anni novanta delle stragi e della trattativa Stato-mafia e il18 marzo Gianfrancesco Turano con 'Salutiamo, amico' (Giunti), in un incontro in cui sarà protagonista la rivolta per Reggio Calabria capoluogo.

La rassegna si conclude il 19 marzo con Nicola Lagioia, autore de 'La città dei vivi' (Einaudi) che indaga un efferato caso di cronaca, l'omicidio Varani, interrogandosi su valori e senso di responsabilità. (ANSA).