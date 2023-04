Clint Eastwood torna a girare a 93 anni, è ufficiale

Per Clint Eastwood non è mai troppo tardi. Fonti della Warner hanno confermato le indiscrezioni secondo cui l'attore e regista americano tornerà a metà giugno dietro la macchina da presa per quello che probabilmente sarà il suo ultimo film.

Juror #2 è il titolo della prossima fatica che il protagonista di tanti spaghetti western, ma anche sindaco per due mandati della cittadina di Carmel in California e due volte premio Oscar per Gli Spietati del 1992 e poi nel 2005 per Million Dollar Baby, si accinge a girare quando avrà da poco compiuto 93 anni: la storia si svolge durante un processo per omicidio e affronta i dubbi di un giurato che poco a poco si rende conto che potrebbe esser stato lui a causare la morte della vittima in un incidente stradale. Il giurato deve a quel punto decidere se manipolare la giuria per salvare se stesso o rivelare la verità e consegnarsi alla giustizia.

Toni Collette e Nick Hoult (da ultimo accanto a Ralph Fiennes in The Menu) starebbero per salire a bordo per i ruoli principali, lei in quello del procuratore e lui del giurato in preda ai dilemmi di coscienza. L'ultimo film di Eastwood, il western contemporaneo Cry Macho-Ritorno a Casa del 2021, fu accolto tiepidamente dalla critica e portò a incassi di solo 16 milioni di dollari, la metà di quanto speso dalla produzione.

Anche per questo Clint, che ha sfondato nel cinema a metà anni Sessanta in Italia con la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone (Per Un Pugno di Dollari, Per Qualche Dollaro in Più e Il buono Il Brutto e Il Cattivo), avrebbe fatto di tutto per trovare un copione in grado di fargli imboccare a testa alta il viale del tramonto. Il testo di Jonathan Abrams lo avrebbe convinto e il punto adesso e di trovare spazio nel fitto carnet di impegni della Colette che, dopo aver girato Mafia Mamma a Roma con Monica Bellucci, dovrebbe far parte del cast di Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon Ho con anche Robert Pattinson, Mark Ruffalo e Steven Yeucon. Eastwood è una delle figure più celebri e rappresentative del cinema internazionale.