'Tutti a bordo', bambini in fuga sul treno

(ANSA) - ROMA, 26 SET - TUTTI A BORDO di Luca Miniero è una commedia per famiglie post lockdown e, anche per questo, piena di voglia di puro svago. In sala dal 29 settembre con Medusa in 350 copie, il film è basato sulla commedia francese ATTENTION AU DÉPART diretta da Benjamin Euvrard nel 2021.

Tutto inizia con Juri, dieci anni, che dopo il lungo isolamento dovuto alla pandemia insieme ai suoi amici è pronto a partire per una vacanza-studio. L'idea è stata del suo esagitato padre Bruno (Stefano Fresi) che è riuscito a convincere anche la scettica mamma Chiara (Giulia Michelini).

Non solo, Bruno si presta volentieri ad accompagnare i bambini da Torino fino a Palermo. Si ritrova però inaspettatamente affiancato da Claudio (Giovanni Storti), il suo inaffidabile padre. Ora questi due adulti fanno un vero pasticcio: intenti a discutere, fanno partire il treno dei bambini senza di loro. Da qui una corsa contro il tempo per raggiungere Juri e i suoi compagni senza che nessuno si accorga dell'errore. Intanto i ragazzini non avranno vita facile perché saranno perseguitati, a bordo del treno ad alta velocità, dal più zelante dei controllori: Mario (Carlo Buccirosso).

Dirigere i bambini? "Provo a trattarli anche troppo come attori adulti - dice Miniero - . Volevo comunque bambini molto piccoli, non troppo esperti, ma con una spontaneità imperfetta".

