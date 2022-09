Luciano Salce, 100 anni per 'l'uomo dalla bocca storta'

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Quale annata d'oro fu per la cultura italiana il 1922. Dopo Ugo Tognazzi, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi, Vittorio Gassman, il 25 settembre ricorrono anche i 100 anni dalla nascita di Luciano Salce, per il grande pubblico il "papà" dei primi due Fantozzi, ma prima di tutto uno degli artisti più poliedrici del teatro, del cinema e della tv italiani.

Negli anni colpevolmente caduto nell'ombra, Salce ha attraversato il secolo scorso passando dalla recitazione alla regia. Fu scrittore, sceneggiatore, musicista, cantante, conduttore alla tv e alla radio, capace di parlare, ridere e irridere tutto, sempre con quel tratto di satira intelligente che non lo ha mai lasciato. Sarà però ricordato a ottobre nella mostra "Luciano Salce - L'ironia è una cosa seria" al Museo di Villa Giulia a Roma, che suo figlio Emanuele, insieme ad Andrea Pergolari, ha curato con preziosi materiali del Fondo a lui intitolato.

Nato a Roma il 25 settembre 1922 e scomparso nel 1989, a soli 67 anni, Salce appartiene a quella generazione che visse gli anni e le esperienze terrificanti della guerra. L'8 settembre i nazisti lo deportarono a Moosburg. Riuscì a fuggire, ma tradito da collaborazionisti italiani fu rinchiuso per quaranta giorni a Dachau dove gli asportarono la protesi mandibolare d'oro messa a 13 anni per un incidente stradale. Di quegli anni Salce non parlerà mai (sul suo diario, sotto 1943-1945, riporterà solo "due anni difficili"), ma di quel profilo ormai alterato per sempre farà un tratto distintivo anche in scena.

Battutista pungente ma in tv conduttore ironico di trasmissioni come Studio Uno, autore anche di canzoni per Gianni Morandi e Luigi Tenco, fu tra i primi a credere nel talento comico di Monica Vitti. Tra le sue pellicole più celebri, Il federale (1961), riflessione in commedia sul fascismo e antifascismo italiani con Tognazzi che interpreta un fanatico fascista graduato delle brigate nere. E poi La voglia matta (1962), Le ore dell'amore (1963) Basta guardarla (1970), L'anatra all'arancia (1975), Fantozzi (1975) e Il secondo tragico Fantozzi (1976) che consacrarono Paolo Villaggio.

