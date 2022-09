'Una mamma all'improvviso', primo ciak per il film di Norza

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Dopo i trentacinque anni cominci a fare i primi conti con la vita. Ma che succede se in realtà dentro non hai neanche vent'anni perché gli altri te li sei giocati? Sono iniziate la scorsa settimana a Roma le riprese del nuovo film in due episodi dal titolo "Una mamma all'improvviso".

Una nuova produzione Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo. I due episodi da 90' ciascuno, diretti da Claudio Norza e scritti da Luca Biglione, saranno prossimamente in onda sulle Reti Mediaset.

"Una mamma all'improvviso", interpretato da Giulia Bevilacqua, Simone Corrente, Elena Cucci, Raniero Monaco di Lapio, Margareth Madè, Dino Abbrescia, Crisula Stafida, Alice Maselli, Enzo De Caro e Cecilia Dazzi, racconta la storia di un travagliato e inedito rapporto tra madre e figlia.

Claudia (Bevilacqua), giovane madre, donna piacevole ed affascinante poco più che trentacinquenne, si risveglia da un coma lungo 17 anni. Dopo essersi ripresa tra mille smarrimenti, continua la sua vita da adolescente come se non si fosse mai interrotta. I suoi atteggiamenti turbano non poco invece, la vera adolescente di questa storia, Michela (Maselli), detta Miky, che ha vissuto fino ad ora senza la madre già in coma dal momento della sua nascita. La sua famiglia sono stati i nonni e la comunità degli amici di un tempo della madre che l'hanno accudita come fosse figlia loro.

Gli altri protagonisti sono: Nino (De Caro), il nonno di Miky che, rimasto vedovo, ha vissuto sperando ogni giorno in un "risveglio" della figlia. Il gruppo di amici del liceo ormai cresciuti, come Giuliano (Corrente), insegnante idealista, che ha sempre avuto un debole per Claudia ma che presto sposerà Vittoria (Madè). C'è poi la coppia formata da Stefano (Raniero Monaco Di Lapio), prestante prof di educazione fisica e dall'affascinante Fiorenza (Cucci). Il dottor Benpieri (Dino Abbrescia) è, invece, il medico che ha seguito Claudia negli anni del coma. Aiutato dalla sua amante Virginia (Crisula Stafida), cerca di farsi riconoscere meriti scientifici che assolutamente non ha. (ANSA).