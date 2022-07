Fonda, Keaton e Bergen a Venezia per 'The book club'

Sono iniziate oggi a Venezia le riprese del film "The book club 2" che vede nel cast Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Il primo ciak è avvenuto nel piazzale della stazione ferroviaria di San Lucia e ha coinvolto 75 comparse. Le attrici hanno simulato il loro arrivo in treno. Nei prossimi giorni la troupe girerà in vari luoghi della città.

Al loro arrivo davanti alla stazione, le attrici si sono riparate sotto degli ombrelli per proteggersi dal caldo, particolarmente insistente già di primo mattino. Nei prossimi giorni, stando alle indiscrezioni trapelate, verranno girate molte scene negli angoli della città, sia a terra che lungo il Canal Grande. E' prevista una scena in notturna all'isola della Certosa e una seconda davanti all'Hotel Danieli. Le riprese avrebbero dovuto originariamente iniziare venerdì scorso ma in realtà sono scattate all'alba di oggi.