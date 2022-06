A Cervinia l'Oscar dei film di montagna, cinque in lizza

(ANSA) - AOSTA, 29 GIU - Arrivano da mezzo mondo i cinque film in lizza per il Grand Prix des Festivals alla 25/a edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa in programma a Cervinia e Valtournenche dal 6 al 13 agosto. A contendersi l'"Oscar" per il cinema di 'alta quota' saranno "After Antartica" di Tasha Van Zandt, "Gaucho Americano" di Nicolás Molina, "Here i am, again" di Polly Guentcheva, "La casa rossa" di Francesco Catarinolo e "Torn" di Max Lowe. Il vincitore sarà stabilito dalla giuria, formata dal "Mago" del free climbing Maurizio "Manolo" Zanolla, dall'organizzatrice del Bansko Film Festival Alexandra Petrova, e dal produttore e fondatore della Samarcanda Film Leonardo Barrile. (ANSA).