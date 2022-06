MeToo: Kevin Spacey giovedì in tribunale a Londra

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Kevin Spacey comparirà giovedì dinanzi a una corte britannica per rispondere di quattro accuse di molestie sessuale risalenti a diversi anni fa per le quali è stato incriminato dalla giustizia del Regno Unito all'inizio di questo mese. Lo ha reso noto oggi Scotland Yard, che ha svolto le indagini sulle vicende in questione, parte di uno dei capitoli gay dei presunti abusi venuti alla luce sull'onda delle denunce del movimento #MeToo, dopo che lo stesso 62enne attore e regista statunitense aveva preannunciato l'intenzione di presentarsi "spontaneamente" in un'intervista concessa al programma Good Morning America. della Abc.

Spacey, chiamato in causa con accuse simili pure negli Usa a partire dal 2017 (e da allora travolto nella sua carriera), è stato denunciato da tre uomini in Gran Bretagna per quattro episodi diversi che sarebbero avvenuti circa 18 anni orsono, quando egli era tra l'altro direttore artistico del prestigioso teatro Old Vic di Londra. L'attore, nell'intervista all'Abc, aveva peraltro sottolineato di essere sicuro di poter dimostrare la propria innocenza sull'isola. (ANSA).