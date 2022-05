Cannes, Alice Rohrwacher e Bardem tra protagonisti Rendez-vous

- Il « Rendez-vous con... », gli incontri tra gli artisti e il pubblico del Festival, sono ormai una tradizione di Cannes. Permettono di conoscere la visione e i pensieri dei maggiori artisti del nostro tempo provenienti da tutto il mondo. Offrono rari momenti di condivisione, amore per il cinema. In passato ce ne sono stati di memorabili, tra gli italiani quelli con Bertolucci, Bellocchio. Nell'edizione 2022, il cui cast è stato annunciato oggi ci sono: l'attore spagnolo Javier Bardem, la regista, attrice e sceneggiatrice francese Agnès Jaoui, l'attore danese Mads Mikkelsen e la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher.

Di Alice Rohrwacher sarà mostrato in anteprima mondiale venerdì 27 maggio il nuovo cortometraggio prodotto da Alfonso Cuarón, girato in Super 16 e in formato 35mm e intitolato Le pupille. Una favola di formazione sfaccettata che si conclude con una morale sfacciata: e se le presunte "cattive ragazze" fossero le migliori? In questo cortometraggio, che è lussureggiante in termini di produzione e di direzione artistica e che ricrea opportunamente la trama dell'infanzia, Alice Rohrwacher lavorerà ancora una volta con sua sorella Alba e per la prima volta con Valeria Bruni Tedeschi che troviamo anche in concorso. Si tratta di una produzione Disney, tempesta ed Esperanto Filmoj basata su un'idea originale di Alfonso Cuarón.

