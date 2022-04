Box office Usa, Troppo cattivi in vetta

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Troppo cattivi, il film statunitense diretto da Pierre Perifel basato sull'omonima serie di libri dello scrittore australiano Aaron Blabey, conquista la vetta del box office americano del weekend con 24 milioni di dollari.

Alle sue spalle Sonic the Hedgehog 2, sequel basato sull'omonima serie di videogiochi, diretto da Jeff Fowler, con 15 milioni di dollari per un totale di 145 milioni in tre settimane di permanenza in sale. Chiude il podio Animali fantastici - I segreti di Silente, che perde la vetta ma fa suoi altri 14 milioni per un totale di 67 milioni in due settimane.

Due nuove uscite al quarto e quinto posto: The Northman con 12 milioni e The Unbearable Weight of Massive Talent con 7 milioni. (ANSA).