Rachel Zegler non invitata a cerimonia Oscar, ira dei fan

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Rachel Zegler guarderà la cerimonia degli Oscar dal divano di casa sua. La giovane attrice, che ha il ruolo di Maria nell'adattamento cinematografico del 2021 di Steven Spielberg di 'West Side Story' (tratto dall'omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents), non è stata infatti invitata alla cerimonia degli Oscar che si svolgerà il prossimo 27 marzo nonostante il film abbia ricevuto sette candidature.

E' stata lei stessa a confermare che non sarà presente dopo che un fan su Instagram le ha chiesto dettagli sulla sua mise durante la cerimonia. "Non sono stata invitata - ha risposto la Zegler - quindi tuta e la flanella del mio fidanzato".

Il coro di proteste e di polemiche non si è fatto attendere anche in considerazione del fatto che l'attrice ha origini colombiane, quindi appartiene ad una cosiddetta minoranza. A schierarsi dalla parte della Zegler anche Russ Tamblyn, 87, il Riff nel musical di Broadway del 1961. "Come membro votante di Academy e il primo Riff - ha scritto su Twitter - è vostro dovere trovare un posto per Rachel agli Oscar". "E' protagonista in West Side Story il quale è candidato universalmente. Quando si dice che la rappresentazione conta - continua - questo è ciò che conta".

In realtà per il mancato invito alla Zegler non si può incolpare Academy (l'ente che organizza gli Oscar). Alle case di produzione di pellicole candidate a miglior film vengono assegnati dei biglietti che poi vanno al cast degli stessi film.

I candidati ottengono i biglietti. Purtroppo la Zegler non è candidata anche se molti credono che avrebbe meritato una candidatura per la sua interpretazione.

Sui magazine specializzati come The Wrap si legge anche che la spiegazione del perché la star di "West Side Story" Rachel Zegler non sia stata invitata alla cerimonia degli Oscar del 27 marzo sarebbe abbastanza semplice. L'attrice ha partecipato ai BAFTA e ai Critics Choice Awards ma riportarla a Los Angeles potrebbe mettere a repentaglio le riprese di "Biancaneve" di cui è protagonista. Fermare la produzione di Snow White in corso a Londra se si dovesse ammalare non è qualcosa che la Disney vedrebbe di buon grado. (ANSA).