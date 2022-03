Primavera d'Oriente Cinema Award a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Diciassette Università dell'Oriente in gara (provenienti da Giappone, India, Filippine, Sri Lanka, Iran, Marocco, Grecia, Tunisia e Israele), ognuna presente con un cortometraggio, realizzato dai rispettivi studenti in Arti Visive e Cinema, che sarà valutato da una giuria di esperti internazionali. E' quanto prevede la prima edizione del Primavera D'Oriente Cinema Award, festival di cortometraggi in programma a palazzo Gallenga a Perugia dal 21 al 25 marzo 2022 ed organizzato da Salentino Group, promotore della cultura e specializzato nella produzione di eventi internazionali. I tre corti vincitori riceveranno una borsa di studio per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia. Previsti anche altri riconoscimenti (miglior regista, miglior fotografia e favorito del pubblico) ai selezionati come "Official Selection" sarà rilasciato un attestato di partecipazione (Corona di alloro) del festival.

La manifestazione - che ha come obiettivo lo scambio culturale traïAsia e l'Italia, con la città di Perugia e la Regione Umbria come centri di riferimento - è stata illustrata a palazzo Gallenga a Perugia alla presenza, fra gli altri, di Valerio De Cesaris, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Francesco Maria Diaz, direttore del Festival.

"Sono molto soddisfatto che tutte queste università hanno risposto al nostro invito dando vita ad un festival multiculturale e multilinguistico di un certo spessore", ha commentato Francesco Maria Diaz aprendo la conferenza stampa durante la quale erano collegate via streaming i 17 atenei coinvolti.

Il Primavera D'Oriente Cinema Award prevede la proiezione dei corti in gara ed altre iniziative collaterali che si terranno presso l'aula XII di palazzo Gallenga dell'Università per Stranieri di Perugia, ateneo che ha dato il patrocinio al Festival insieme al Comune di Perugia e l'Umbria Film Commission. La manifestazione si svolgerà prevalentemente on-line, i cortometraggi, oltre che negli orari previsti dal Festival, saranno visibili nel sito della manifestazione dove sarà possibile votare la produzione preferita. (ANSA).