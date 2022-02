Box office Usa, in testa Assassinio sul Nilo

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Assassinio sul Nilo conquista la vetta del Box Office Usa nel weekend del Super Bowl che, come da tradizione, non regala alti incassi. Il film di Kenneth Branagh ha incassato 12,8 milioni di dollari, precedendo Jackass Forever che ha perso il primato raccogliendo altri 8,05 milioni di dollari per un totale di 23,15 milioni. Debutto sul gradino più basso del podio per Marry Me - Sposami, la commedia romantica con Jennifer Lopez che ha totalizzato 8 milioni di dollari.

Quarto posto per Spider-Man: No Way Home che fa suoi altri 7,15 milioni di dollari per un totale di 759 milioni ed è ormai a un passo da Avatar, che occupa il terzo posto della classifica degli incassi di tutti i tempi in Nord America. (ANSA).