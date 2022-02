Bardem, io e Penelope candidati agli Oscar, è magico

(ANSA) - MADRID, 08 FEB - Essere nominato agli Oscar nella stessa edizione in cui lo è anche Penélope Cruz è un qualcosa di "magico": è questo il primo pensiero dell'attore spagnolo Javier Bardem, candidato a miglior attore per Being the Ricardos, mentre la moglie è inserita nella categoria delle candidate a miglior attrice per Madres Paralelas di Pedro Almodóvar.

"A livello personale sono molto contento, soprattutto per Penélope"; ha affermato Bardem in una conferenza stampa. "La mia nomination non avrebbe avuto senso senza la sua", ha aggiunto.

