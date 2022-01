Emma Thompson, scoprire il piacere a 60 anni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Scoprire cosa voglia dire provare per la prima volta piacere durante il sesso: è l'obiettivo che la sessantenne professoressa delle medie Nancy Stokes (interpretata da una straordinaria Emma Thompson) si propone di raggiungere con un affascinante escort di 30 anni più giovane, Leo Grande (la rivelazione Daryl McCormack) che sta per incontrare in una camera d'albergo. Si apre così in quattro appuntamenti un flusso di intimità, verità e scoperte emotive reciproche, nella dramedy Good luck to you, Leo Grande di Sophie Hyde, al debutto mondiale al Sundance Fim Festival. Nel delicato racconto scritto da Katy Brand, il sesso diventa lo strumento per creare un coinvolgente dialogo, superando preconcetti e vergogna, fra i due protagonisti ed entrare nella vita dei due protagonisti. Da una parte una donna, Nancy (il nome che si è scelto per non esporsi durante gli incontri), vedova da due anni, che guarda con lucidità a un matrimonio che è stato senza stimoli e a due figli verso i quali ha sentimenti contrastanti. Dall'altra un giovane uomo che sembra vivere con assoluta serenità il diventare oggetto delle fantasie dei suoi clienti, cercando di nascondere però il più possibile di se'.

"Appena ho letto la sceneggiatura ho avuto subito voglia di fare il film - racconta Emma Thompson nella Q&A dopo la premiere -. E' una storia che sentivo di non aver mai interpretato ne' visto rappresentata, e c'era una necessità di farlo, perché si parla di piacere e vergogna nel modo del quale c'è più bisogno".

L'irlandese McCormack, classe 1993, già interprete, fra gli altri, della serie Peaky Blinders, ha amato soprattutto che "la storia si articolasse in una stanza. C'è per entrambi un percorso di consapevolezza e 'guarigione' reciproca".

Interpretare il film "è stato molto liberatorio, una bellissima esperienza, anche perché il rapporto dei due personaggi è libero dal bagaglio della storia d'amore - sottolinea Emma Thompson, che si mostra anche in nudo integrale in una scena -. Vedi una forma di intimità diversa. Nancy è in una stanza con una persona alla quale non ha bisogno di nascondere nulla, non ci sono maschere". (ANSA).