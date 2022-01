50 anni nel 2022, la carica degli eterni ragazzi

Cinquant'anni e non sentirli. E' proprio una generazione di ragazzi e ragazze quella che nel 2022 si appresta a varcare la soglia del mezzo secolo, alcuni ancora sulla cresta dell'onda altri già un pochino in ombra, eppure tutti con un'adolescenza tardiva ancora da smaltire e l'aria da eternamente giovani che chissà fino a quando continueranno a mantenere. Lo spirito goliardico non c'è dubbio appartiene ai nati del 1972 che siano protagonisti di cinema, musica o del piccolo schermo con cui sono nati, ora aggiornato in versione piattaforma digitale. Ad aprire la carica dei cinquantenni 2022 sarà il 6 gennaio Nek, che compie 50 anni in compagnia di un nutrito gruppo di musicisti, cantanti e rapper. J-Ax li festeggia il 5 agosto, Eminem il 17 ottobre, Stefano Bollani il 5 dicembre, chiude l'anno Morgan il 23 dicembre.

Ma sono tanti anche gli attori e registi poi anche scrittori - visto che in questa generazione vulcanica i ruoli spesso si sovrappongono - a festeggiare il mezzo secolo in cui hanno lasciato il segno con ruoli o film o libri spesso puntati sulla commedia agrodolce ispirata proprio alle loro vite tra alti e bassi. E' il caso di Valerio Mastrandrea, che festeggia il 14 febbraio, Edoardo Leo che li compie il 21 aprile, Pif il 4 giugno e Fabio Volo il 23 giugno. Volto televisivo, ma non meno poliedrico e di grande carattere, anche Alberto Matano, giornalista star del piccolo schermo che li festeggia il 9 settembre.

Per non parlare di Ben Affleck che non si distingue dalla poliedricità e alternanza di umori, di amori, di dramma e commedia nella vita, e arriva anche lui a 50 anni il 15 agosto.

O anche come a sue due esplosive colleghe di straordinaria bravura e capacità altrettanto camaleontiche come Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow, che festeggiano rispettivamente il 30 agosto e il 27 settembre. Se la compagine Usa vede altri due super vitaminici cinquantenni come Dwayne Johnson (il 2 maggio) e Idris Elba (il 6 settembre), in Italia l'elenco delle quasi cinquantenni è affollato soprattutto di volti televisivi.

Arrivano infatti nel 2022 a superare la soglia dei cinquant'anni Valeria Mazza il 17 febbraio, Anna Falchi il 22 aprile, Laura Freddi il 19 maggio, Benedetta Parodi il 6 agosto, Loredana Lecciso il 26 agosto, Natalia Estrada il 3 settembre, Miriana Trevisan il 7 novembre e Alessia Marcuzzi il 11 novembre. A loro si aggiungono due icone dell'erotismo, anche se con stili decisamente molto diversi, come Dita Von Teese il 28 settembre e Eva Henger il 2 novembre.

Chiude l'anno in bellezza il 29 dicembre l'ultima delle star a spegnere 50 candeline nel 2022 che non ha certo meno fascino da vendere: Jude Law.