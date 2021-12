Premio Prolo alla carriera a Giuseppe Piccioni

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - L'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) conferirà al regista Giuseppe Piccioli il premio Maria Adriana Prolo alla carriera 2021. Il Premio sarà assegnato venerdì 3 dicembre alle 20.15 nella sala 3 del Cinema Massimo di Torino. A consegnarlo sarà un ospite d'eccezione, una delle attrici più note e amate in Italia, Margherita Buy, presenza importante nel cinema del regista, che nel corso degli anni e di molti film ha dato vita a tanti personaggi diversi: divertenti, drammatici, e anche commoventi, come quello di suor Caterina in Fuori dal mondo (1999), il film che sarà proiettato dopo la cerimonia di premiazione.

Intitolato a Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema, il premio è un riconoscimento assegnato a una personalità del mondo del cinema che si è particolarmente distinta nel panorama italiano. In passato è stato conferito ai registi Giuseppe Bertolucci, Marco Bellocchio, Ugo Gregoretti, Giuliano Montaldo, Massimo Scaglione, Cecilia Mangini, Daniele Segre, Bruno Bozzetto, Lorenza Mazzetti, Costa-Gavras, David Grieco, agli attori e attrici Piera Degli Esposti, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Roberto Herlitzka, Elio Pandolfi, al compositore Manuel De Sica, allo sceneggiatore Giorgio Arlorio, al film-maker, artista e operaio Pietro Perotti, all'esercente e storico del cinema Lorenzo Ventavoli. (ANSA).