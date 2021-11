In arrivo film su David Bowie basato su repertorio inedito

Un repertorio inedito su David Bowie diventerà presto un film. Il progetto, ancora senza titolo, porta la firma di Brett Morgen, già regista del documentario 'Kurt Cobain: Montage of Heck' (2015). Secondo quanto scrive Variety, Morgen sta lavorando al film da almeno quattro anni. Non si tratta ne' di un documentario ne' di una biografia piuttosto un'esperienza cinematografica immersiva costruita su un repertorio di migliaia di ore inedito. Per lo più si tratta di performance dell'artista morto per un cancro il 10 gennaio del 2016. (ANSA).