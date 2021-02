A Berlino niente Italia in concorso, a Special docu su Dalla

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Tra i quindici titoli in concorso niente Italia, tanta Germania e Francia e qualche spruzzata di Oriente, ma nella sezione Special della Berlinale 2021, presentata stamani dalla direttrice Mariette Rissenbeek e dal direttore artistico Carlo Chatrian, c'è il documentario di Pietro Marcello PER LUCIO, ritratto di Lucio Dalla attraverso un bacino infinito di materiali di repertorio pubblici e privati.

Nella sezione Forum, annunciata ieri, da segnalare il film di Fabrizio Ferraro LA VEDUTA LUMINOSA, il racconto del viaggio di una strana coppia, un regista e l'assistente di un produttore assente, che parte da Roma per raggiungere Tubinga, inoltrandosi nella Foresta Nera, alla ricerca dei luoghi del poeta Friedrich Hӧlderlin. (ANSA).