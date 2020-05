Judi Dench da record, a 85 anni sulla copertina di Vogue

Di andare in pensione non ne vuole sentir parlare. Anzi. A 85 anni l'attrice britannica Judi Dench arricchisce la sua carriera con un invidiabile primato: è la star più anziana mai apparsa sulla copertina della rivista Vogue. Una cover patinata molto primaverile - quella dell'edizione Uk di giugno - in cui la 'capa' di James Bond, cappelli bianchi e look sbarazzino, indossa un trench floreale Dolce &Gabbana. E racconta il suo auto-isolamento durante il lockdown nella sua casa nel Surrey, nella campagna inglese.